ФАС России оштрафовала Apple на сумму 1 млрд 177 миллионов рублей, что эквивалентно 17 миллионов долларов США, за нарушение антимонопольного законодательства и злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства. Компания из Купертино должна оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.

В ФАС напомнили, что ещё летом американская компания была уличена в нарушении из-за того, что навязывала российским разработчикам приложений для iOS свой платёжный инструмент и запрещала информировать пользователей о возможности оплаты покупок за пределами App Store, либо использовать альтернативные способы оплаты.

«Компания требовала, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускала приложения в App Store», — говорится в сообщении антимонопольной службы.