США ввели санкции против официальных лиц Беларуси. Информацию об этом распространила пресс-служба Госдепа США.

«Режим Лукашенко продолжает репрессии против народа Беларуси и его демократических устремлений, а также по необоснованным обвинениям продолжает организовывать заочные политически мотивированные судебные процессы над лидером демократической оппозиции Светланой Тихановской и другими активистами. В целях реагирования на данные нарушения прав человека Государственный департамент согласно Постановлению президента № 8015 объявляет о применении визовых ограничений в отношении 25 человек за их участие в угрозе демократии», — говорится в сообщении.

В Госдепе заявили, что среди попавших под санкции есть депутаты белорусского парламента.

Отмечается, что визовые ограничения на сегодняшний день применены к 322 лицам.