Турция закончила строительство наземной части трубопровода, который соединяет месторождения Черного моря с национальной газораспределительной системой. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Турецкая госкомпания BOTAŞ завершила строительство газоизмерительной станции, которая будет принимать черноморский газ из предприятия Филиос, а также укладку 36 км наземного трубопровода, соединяющего эту станцию с национальной газораспределительной системой страны», — отметили в публикации.

По данным агентства, газ с черноморского месторождения начнет поступать потребителям уже к концу марта 2023 года. При этом на первом этапе будет прокачено около 10 млн кубометров газа. Однако потенциал станции может достигать 50 млн кубометров газа в сутки.