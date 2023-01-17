С 17 января Отдел уголовного розыска Управления полиции Бакинского Метрополитена при ГУП Баку возглавил майор полиции Сахман Мамедов. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

До указанного назначения С.Мамедов занимал должность старшего оперуполномоченного группы уголовного розыска Бакметрополитена. Вместе с тем, поменялся статус полиции Бакметрополитена. Ранее она имела статус отдела, а теперь это управление.

Отметим, что в прошлом С.Мамедов руководил работой 9-го отделения полиции Сабаильского района Баку.

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