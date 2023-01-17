«Минская группа, как изжившая себя последние 2 года структура, находится в совершенно нерабочем состоянии. Ссылающиеся на эту структуру питаются только ложными ожиданиями и иллюзиями, поддерживают реваншистский подход, который до сих пор существует в Армении, и усиливают напряженность. Двусторонние обсуждения постконфликтной нормализации между Азербайджаном и Арменией ведутся вне рамок ОБСЕ».

Jб этом на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил постоянный представитель Азербайджана в организации Ровшан Садыгбейли в ответ на выступление главы МИД Армении Арарата Мирзояна, сообщает АПА.

Он отметил, что Армения должна признать эту реальность и действовать в соответствии с ней.

«Если эта страна действительно заинтересована в мире и стабильности в регионе, мы призываем ее прекратить подстрекательскую риторику и деятельность, направленную против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, отказаться от попыток подорвать процесс нормализации, призываем в полной мере выполнить свои обязательства по трехсторонним заявлениям. Армения должна ответить на конструктивное предложение Азербайджана и воспользоваться исторической возможностью нормализации отношений с Азербайджаном и другими соседними государствами на основе уважения их суверенитета и территориальной целостности и обеспечить принятие необходимых шагов в этом направлении. Другой альтернативы для долгосрочного мира и стабильности в регионе нет.

Азербайджан полностью привержен своим целям создания мирного, безопасного, стабильного и процветающего региона и продолжит свои усилия для этой цели», — отметил он.