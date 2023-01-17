Пользователям популярного мессенджера WhatsApp на базе Android станет доступна возможность быстрой блокировки нежелательных контактов. О разработке новой функции стало известно специалистам портала WABetaInfo.

По информации издания, в WhatsApp появится функция блокировки незнакомых и нежелательных контактов непосредственно в списке чатов. Помимо этого, мессенджер работает над тем, чтобы кнопка для блокировки пользователей отображалась прямо во всплывающих уведомлениях о новом сообщении.

Отмечается, что кнопка блокировки будет отображаться в тех случаях, когда сообщения приходят от неизвестных и ненадежных контактов. Ограничение необходимо, чтобы пользователи случайно не нажимали на действие блокировки при ответе на уведомления своим доверенным контактам.

Возможность быстрого ограничения доступа для контактов находится на стадии разработки. Ожидается, что она появится в одном из будущих обновлений приложения.