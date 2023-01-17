В Иране помощнику президента РФ Игорю Левитину предложили создать совместные институты для борьбы с санкциями стран Запада, передает РИА Новости.

Как заявил генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в ходе переговоров с Левитиным, необходимо ускорить реализацию совместных экономических проектов между двумя странами и создать совместные институты для борьбы с санкциями стран Запада.

По его словам, которые приводит агентство Fars, в этих целях нужно также «активизировать международный потенциал» тех стран, против которых были введены западные рестрикции.

Он добавил, что Иран и Россия укрепляют экономические связи в направлении стратегического партнерства.

«При серьезной воле и постоянных усилиях официальных лиц двух стран экономическое сотрудничество между Ираном и Россией будет идти по пути стратегических партнерства», — сказал Шамхани.