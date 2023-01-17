Россия пыталась заполучить газотранспортные системы Казахстана и Узбекистана под предлогом «газового союза» с этими странами, пишет «Газета.uz» со ссылкой на ряд источников.
По их словам, изначально Москва предлагала поставлять свой газ в реверсном порядке через Казахстан по трубопроводу «Средняя Азия — Центр».
«Основным условием российской стороны была передача газотранспортной системы Узбекистана на владение компании „Газпром“ по рыночной стоимости. Аналогичные требования были выдвинуты Национальной компании „Казакгаз“, которая не согласилась на такие условия», — отмечает издание.
Источники утверждают, что помимо этого Россия требовала «уступить права по экспорту газа в Китай», то есть «Газпром» должен был стать стороной соглашения вместо узбекистанской компании «УзГазТрейд». В декабре оба этих условия «удалось снять» в результате двусторонних переговоров.
При этом страны договорились провести дополнительные встречи для оценки технической возможности поставок газа. Однако собеседники считают ее маловероятной, поскольку масштаб необходимых работ требует значительных объемов финансирования.
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