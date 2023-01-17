Председатель правления Агентства геологической разведки Али Алиев назвал иностранные компании, занимавшиеся в период оккупации незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых «Сёюдлю», «Вежняли», «Демирли» и «Гызылбулаг».

По его словам, незаконной эксплуатацией месторождений занимались канадские компании Sterlite Gold LTD и First Dynasty Mines, швейцарские Base Metals и Vallex Group, российская компания Geopromining Gold Company, армянская компания Armenian Copper Programme, совладельцами которой являются предприниматели из Швеции и Лихтенштейна, американская компания Global Gold и индийская компания Vedanta Resources.