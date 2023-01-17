Власти Казахстана внесли изменения в правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, в том числе для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает ТАСС.

Теперь иммигранты без визы могут оставаться на территории республики до 30 дней со дня пресечения границы, суммарно — 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

При этом гражданам государств-членов ЕАЭС разрешено пребывать на территории Казахстана 90 календарных дней со дня пересечения государственной границы республики. В общей сложности они могут оставаться в стране 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

Ранее для иммигрантов, приезжающих в Казахстан без визы, и граждан ЕАЭС не было ограничения в 180 дней со дня пересечения госграницы страны. Когда заканчивался разрешенный срок пребывания в республике, иностранцы могли покинуть казахстанскую территорию и снова въехать в нее, чтобы счет дней пребывания начался заново.

Новое постановление вступит в силу через десять календарных дней после дня его первого официального опубликования.