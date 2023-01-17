Счетная палата планирует провести проверки в Нахчыване. Об этом сообщил председатель структуры Вугар Гюльмамедов агентству АПА.
По его словам, соответствующая работа стартует в ближайшие дни.
Счетная палата планирует провести проверки в Нахчыване. Об этом сообщил председатель структуры Вугар Гюльмамедов агентству АПА.
По его словам, соответствующая работа стартует в ближайшие дни.
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