«На территории страны выявлено и нанесено на карту 99 локальных оползневых зон. На 42 из них постоянно проводятся мониторинги».

Об этом заявил на брифинге председатель Правления Агентства геологической разведки Али Алиев, передает АПА.

Он отметил, что в течение года от граждан поступает более 300 обращений по поводу оползней:

«Последний мониторинг на территории столицы был проведен вчера. На данный момент ситуация стабильная. Динамика оползней на территории страны снизилась. В последние годы в оползневых зонах возводятся подпорные стены. В Гарачухуре таким образом, можно сказать, удалось предотвратить оползни. На территории Бадамдара также продолжается процесс строительства подпорных стен».