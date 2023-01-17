Депутат армянского парламента от правящей фракции «Гражданский Договор» Гурген Арсенян заявил, что Турция никогда не угрожала Армении. Об этом Minval сообщает со ссылкой на ереванские СМИ.

«Военное присутствие России на границе с Турцией – это военная угроза, направленная против Турции. Если в какой-то стране есть военное присутствие третьей стороны и это объясняется угрозой, исходящей от Турции, то нужно сказать, что Турция никогда не угрожала Армении. У нас нет фактов, доказывающих, что Турция когда-либо угрожала Армении после обретения ею независимости», – отметил Арсенян.

Поэтому если российские войска уйдут из страны, Турция станет «обычным соседом» для Армении, добавил он.

Армянский политик также отметил, что сейчас власти республики собираются урегулировать отношения с соседями на основе принципов добрососедства и обеспечить возможности для дальнейшего развития страны. Если эти цели будут достигнуты, то российское военное присутствие станет неважным для страны.