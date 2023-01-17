Турция по итогам 2022 года стала мировым лидером по росту цен на аренду недвижимости. Они выросли на 160,6% в сравнении с 2021 годом, сообщила во вторник газета Aydinlik со ссылкой на данные британской консалтинговой компании Knight Frank.

Местные эксперты отмечают, что рост цен на аренду жилья в Турции на 70% является оправданным и вызван инфляцией. Глава местной палаты риелторов Низаметтин Аша, слова которого приводит издание, отметил, что цены начали расти с 2018 года после двухлетнего застоя на рынке недвижимости, вызванного спадом примерно на 50% спроса на жилье. Обусловлено это было в том числе тем, что в течение последних лет предпочтение отдавалось строительству элитного жилья, приобрести которое представителям среднего класса было не по карману. «Таким образом, накопилось свыше 1 млн единиц недвижимости. На протяжении последних пяти-шести лет на рынке отмечено оживление, несмотря на достаточно высокие цены. На 70% они оправданы, на 30% являются вздутыми», — сказал глава палаты риелторов.

Как сообщили ТАСС представители отрасли, рост цен на аренду недвижимости в Турции отмечен с марта 2022 года, когда в страну хлынул поток граждан России и Украины. В основном они приобретают и арендуют жилье в Стамбуле и курортных районах. При этом цены на аренду могут быть баснословными, в зависимости от района, где арендуется жилье.

В Анталье средняя цена аренды в 2022 году выросла минимум в четыре раза, с $200-600 в месяц до $2 тыс. В Стамбуле минимальная стоимость временной квартиры или студии составляет $1,5-2 тыс. в месяц. Притом что несколько лет назад арендовать жилье можно было за $1 тыс.

В ноябре 2022 года жители Антальи начали сбор подписей с требованием запретить продажу жилья и его аренду иностранцам. Авторы петиции отмечали, что хозяева жилья постоянно повышают цены на аренду или выселяют жильцов, предпочитая сдавать его по более высоким расценкам иностранцам.