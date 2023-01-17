Испытания Турцией отечественных ракет пугают Грецию, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в городе Фетхие.

В то время, как мир друг за другом потрясают кризисы, а глобальная политическая и экономическая система с трудом выдерживает такие испытания, как пандемия и война «Турция не только выживает, но и стремится достичь важных целей», заявил Эрдоган.

За 20 лет уровень отечественного производства в оборонной сфере достиг 80%, страна производит собственные БПЛА.

«Запускается серийное производство беспилотного истребителя Kızılelma, способного носить бомбу, которую несет F-16. Что об этом думают в Греции? Они спрашивают: «Что делают эти безумцы-турки?» В Измире уже проведены испытания, и их пугает перспектива запуска оттуда ракеты. Я к ним обращаюсь: «Греция, нам нет до тебя дела, пока ты ведешь себя прилично». Дальность нашей ракеты составляет 565 км. Этого мало, мы увеличим ее до 1000 км», — заключил он.