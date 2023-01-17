В Кремле пытаются подорвать влияние главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина. В частности, Пригожина публично обвиняют в намеренном освещении конфликта между Минобороны РФ и «Вагнером», отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

«Кремль продолжает публично оспаривать заявления главы «Вагнера» Евгения Пригожина о том, что войска «Вагнера» несут исключительную ответственность за захват Соледара Донецкой области 12 января. Президент России Владимир Путин приписал успех на передовой Министерству обороны (МО) России и планам генштаба. … Заявление Путина транслировалось в прямом эфире на контролируемом государством телевидении и, вероятно, было намеренной попыткой подорвать влияние Пригожина в российском информационном пространстве, учитывая, что Путин ранее воздерживался от комментариев относительно тактических достижений в Украине», – говорится в отчете.

Аналитики также отмечают, что Путин пытался продемонстрировать, что он сохраняет контроль над традиционными российскими СМИ, тогда как Пригожин продолжает наращивать аудиторию в Telegram и других социальных сетях.

«Минобороны России, в свою очередь, также продолжало сообщать о том, что десантно-штурмовые отряды Южного военного округа (ПГК) РФ и российские воздушно-десантные войска атакуют украинские позиции в районе Бахмута, и, вероятно, намеренно не упоминало о войсках «Вагнера» в своем ежедневном брифинге 15 января», – акцентируют в ISW.

В то же время, говорят эксперты, представитель Кремля Дмитрий Песков косвенно обвинил Пригожина в намеренном освещении конфликта между Минобороны РФ и Вагнером в российском информационном пространстве.

«Песков, пытающийся опровергнуть сообщения о продолжающемся конфликте между Пригожиным и Минобороны России, заявив 16 января, что эти сообщения являются «продуктом информационных манипуляций». Однако Песков добавил, что хотя большинство таких манипуляций происходит от «врагов» России, у Кремля есть «друзья», которые также ведут себя подобным образом. Заявление Пескова, возможно, было молчаливо направлено против Пригожина, чья критика российского Минобороны становится все более наглой», – говорится в отчете.

Пригожин тем временем продолжает усилия, направленные на то, чтобы подорвать доверие к российскому МО и путинским действующим лицам.

«Пригожин прямо ответил на заявление Пескова в интервью о конфликте Минобороны и Пригожина, заявив, что у него нет причин не доверять Пескову. Пригожин мог бы легко опровергнуть сообщения о конфликте, но продолжил свою тактику использования намеренно нечетких сообщений, чтобы вызвать больше дискуссий в российском информационном пространстве, в конечном итоге направленных на подрыв доверия к Минобороны и Путина», – отмечают аналитики.