Евросоюз только недавно обязал производителей электронных устройств перейти на универсальный разъём USB-C, но уже готовит новое громкое требование. В парламенте и совете ЕС приняли предварительное соглашение о пересмотре правил относительно аккумуляторов в мобильных устройствах. Об этом пишет «Лайфхакер».

Новые правила затронут все этапы жизненного цикла аккумуляторов от разработки до утилизации и будут распространяться на все виды батарей, которые продаются в ЕС. Сюда относятся портативные аккумуляторы, автомобильные аккумуляторы (SLI), аккумуляторы для лёгких транспортных средств вроде электробайков и самокатов (LMT), аккумуляторы для электромобилей (EV) и промышленные аккумуляторы.

Если это изменение вступит в силу, у производителей техники будет 3,5 года, чтобы перевести всю свою технику на съёмные аккумуляторы, которые пользователи смогут вынимать и менять самостоятельно.

Также потребители получат более подробную информацию о батареях, которые используются в гаджетах. Для этого на них будут наносить этикетки и QR-коды на список характеристик, включая ёмкость, мощность, химический состав, а также информацию о способах утилизации. Батареи для электромобилей, электросамокатов и промышленные на 2 кВт·ч и более должны будут снабжаться «цифровым паспортом аккумулятора» с подробной информацией по конкретной батарее.