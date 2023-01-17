Бундесвер приступил к передислокации ряда зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и обслуживающего их персонала в Польшу, сообщает в понедельник DPA со ссылкой на источники в силовых структурах Германии.

Первая группа военнослужащих, обеспечивающих работу ЗРК, отправляется в понедельник из города Бад-Зюльце (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания) в Польшу. Позднее на этой неделе в эту страну должны доставить сами ЗРК.

DPA напоминает, что всего в Польшу направят три батареи Patriot, которые прикроют важнейшую инфраструктуру этого союзника Германии по НАТО.