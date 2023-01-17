Министерство обороны Болгарии и министерство иностранных дел страны опровергли распространенное в СМИ сообщение о поставке самолетов Су-25 в Украину через посредников.

«Министерство обороны не продавало и/или предоставляло государствам НАТО самолеты Су-25, предназначенные для Украины», — говорится в заявлении оборонного ведомства в ответ на запрос журналистов.

Указанные данные также опроверг министр иностранных дел технического правительства Николай Милков. «Не имею подобной информации, впервые слышу об этом от вас, сожалею», — сказал министр.