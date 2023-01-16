Директор ЦРУ Уильям Бернс тайно встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским перед началом войны, чтобы раскрыть военные планы Москвы и заговор с целью убийства его самого, пишет Business Insider.

Подробности киевской встречи изложены в готовящемся к изданию книге политического обозревателя Криса Уиппла об администрации Байдена.

В то время, в январе 2022 года, Зеленский отвергал идею о том, что Москва начнёт войну и предполагал, что публичные предупреждения США лишь вызывают «панику».

Для США было необычно публично раскрывать разведданные таким образом, что свидетельствует о том, что Вашингтон был уверен в своей оценке намерений России.

Бернс прибыл в Киев, чтобы по поручению Байдена раскрыть все подробности готовящегося покушения с участием российского спецназа.

«Это сразу же привлекло внимание Зеленского, он был ошеломлен, отрезвлен этой новостью», — написал Уиппл в книге, выход которой запланирован на 17 января.

«Разведка была настолько подробно осведомлена, что помогла силам безопасности Зеленского предотвратить два отдельных покушения на его жизнь», — говорится в книге.

Бернс, среди прочего, рассказал Зеленскому о планах России атаковать аэропорт в Гостомеле и использовать его в качестве плацдарма для штурма Киева. Так и произошло. Десант на Гостомель был высажен в первые часы войны.