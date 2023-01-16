В понедельник, 16 января, с рабочим визитом в Украину прибыла заместитель госсекретаря США Венди Шерман. В ходе визита она провела встречи с премьер-министром Денисом Шиыгалем и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Об этом говорится в сообщении пресс-службу Офиса президента Украины.

Шерман приняла участие в брифинге для делегации Соединенных Штатов, который посвящен противостоянию Украины полномасштабному вторжению России.

Во время него Ермак сообщил американским партнерам об основных событиях, которые происходят в Украине и вокруг ее границ из-за агрессии РФ. Он также поблагодарил США за поддержку Украины в борьбе за независимость и территориальную целостность.

«Украинцы никогда не забудут о той помощи и поддержке, которую предоставляют нам США, американский народ, правительство, президент и Конгресс», — заявил Ермак, подчеркнув важность лидерства США в объединении международной коалиции.

В ходе брифинга представители украинской разведки и командующие войсками оперативных направлений проинформировали делегацию из США об актуальной ситуации на фронте и потребности подразделений сил обороны.

Также американская делегация заслушала доклады о работе ПВО по отражению ракетных атак РФ и последствия ракетных попаданий во время новогодних праздников и 14 января и обсудили вопрос о восстановлении поврежденных энергообъектов и мерах, принимаемых для их защиты от воздушных атак врага.