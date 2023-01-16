Переговоры между главами МИД России и Ирана Сергеем Лавровым и Хосейном Амиром Абдаллахияном перенесены на более поздние сроки, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД России. Ранее они были запланированы на вторник, 17 января.

«По взаимной договоренности сторон ранее запланированные на 17 января переговоры между министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдаллахияном перенесены на более поздние сроки», – сообщили в ведомстве.