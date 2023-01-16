То, что происходит в Украине, — это мерзопакостно. Это вторжение.

Об этом заявил Вахтанг Кикабидзе в последнем интервью Ксении Собчак, опубликованном сегодня.

«То, что там эти мальчики необученные творили. Что будет завтра, мы не знаем. Путин не может вернуться домой проигравшим. Я думаю, что он, наверное, двинется на Кавказ якобы успокаивать эти Армению и Азербайджан.

Вот тогда вот этого всего, что нам нравится сейчас здесь [на Кавказе], не будет уже, потому что он пойдет на Грузию. Это однозначно», — добавил актер.