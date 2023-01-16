В 2022 году денежные переводы из России в Грузию выросли в 5 раз в годовом выражении до 2 млрд долларов США.

Это нашло отражение в статистических данных Национального Банка Грузии. Было отмечено, что этот показатель является самым высоким за всю историю независимости Грузии, сообщает АПА.

В прошлом году в Грузию были произведены денежные переводы на общую сумму 4,37 миллиарда долларов, из которых около половины пришлось на Россию.

Согласно статистике, в прошлом году из России было осуществлено 2,3 миллиона денежных переводов, средняя сумма которых составила 896 долларов.