В Трабзоне, Турция, застрелили 64-летнего вора в законе Реваза Лорткипанидзе, который известен в криминальных кругах как Резо Тбилисский, сообщает ИА «Прайм Крайм».

14 января 2023 года неизвестные застрелили в Трабзоне 64-летнего уроженца Грузии. Мужчина был известным вором в законе Резо Тбилисским. Его неоднократно привлекали к уголовной ответственности за совершение преступлений. Уточняется, что среди воров он был уважаемым человеком.

По предварительным данным, в преступлении подозревают четверых людей, заехавших на территорию Турции из Болгарии. Их задержали по горячим следам сразу после нападения.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.