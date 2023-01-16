В Севастополе за сутки сбиты восемь беспилотников, заявили власти аннексированного города.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в телеграме о семи сбитых аппаратах. Судя по его сообщениям, атака дронов продолжалась утром 16 января около часа.

Развожаев отдельно отметил, что дроны были сбиты над морем, и «никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали».

В пресс-службе Развожаева позже уточнили, что еще один беспилотник был уничтожен в ночь на 16 января, и таким образом их суммарное число достигло восьми.