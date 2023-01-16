Бывший премьер-министр Кыргызстана Феликс Кулов предложил поменять название страны после скандала на конкурсе красоты «Мисс Вселенная».

На предварительном этапе ведущий конкурса несколько раз ошибся в названии страны участницы из Бишкека и представили ее как участницу от Казахстана.

После инцидента Кулов предложил изменить название «Кыргызстан» на «Республика Кыргыз».

«Понимаю, что обязательно найдутся критики, которые начнут гундеть, что сейчас не до переименований. Но почему бы не порассуждать на перспективу?» — заявил политик.