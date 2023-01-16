Вчера Masdar и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписали соглашение о производстве 4 гигаватт ветровой и солнечной энергии. Это пока краткосрочный проект. Среднесрочные проекты увеличат мощность до 10 гигаватт.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на официальной церемонии открытия Недели устойчивого развития в Абу-Даби.

Как отметил Ильхам Алиев, это полностью возможно реализовать: «У нас есть дорожная карта для этого. Только в результате этого проекта наше сотрудничество с Masdar превратит Азербайджан в очень важный источник зеленой энергии».

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в целом меморандумы о взаимопонимании и соглашения, подписанные Азербайджаном с международными энергетическими компаниями, создадут возможность производить до 22 гигаватт ветровой и солнечной энергии.