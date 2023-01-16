Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и Минобороны «воюют за родину».

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Конфликт между ведомством и ЧВК отсутствует, заверил он.