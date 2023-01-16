Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и Минобороны «воюют за родину».
Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Конфликт между ведомством и ЧВК отсутствует, заверил он.
Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и Минобороны «воюют за родину».
Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Конфликт между ведомством и ЧВК отсутствует, заверил он.
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