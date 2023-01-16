В эти выходные на Кременском и Бахмутском участках Донбасского фронта продолжались ожесточенные бои.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, по состоянию на 15 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти наверняка сохраняли позиции в Соледаре, к северу от Бахмута, перед лицом продолжающихся атак группы «Вагнера».

Боевые действия вокруг Кременной характеризовались сложной серией локальных атак и контратак в лесистой местности.

«Однако в целом ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восток, на окраину города Кременная», — отмечается в сводке.

За последние шесть недель и Россия, и Украина добились ограниченных успехов в различных секторах. «В этих обстоятельствах ключевая оперативная задача для обеих сторон состоит в том, чтобы формировать соединения незадействованных, боеспособных войск, которые могут использовать тактические успехи для создания оперативных прорывов», — отмечают в Минобороны Британии.