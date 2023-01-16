Власти Армении очень небрежно организовали важный для страны визит французской делегации во главе с председателем Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве. Такое мнение в беседе с ереванским «Спутником» высказал политолог Сурен Суренянц, анализируя результаты визита.

Как уже сообщал Minval, во время пресс-конференции в Ереване Яэль Браун-Пиве заявила, что Париж не планирует вводить санкции против Баку и не собирается признавать «независимость Карабаха», поскольку Франция руководствуется нормами международного права.

«В результате в ходе визита в Ереван прозвучали заявления, которые могут быть использованы больше во внешнеполитическом арсенале нашего противника, чем в нашем. Это вопрос качества нашей дипломатии, внешней политики», — сказал он.

Суренян пояснил, что речь, в частности, идет о «статусе» Карабаха и о четком месседже о том, что Запад не применит никаких санкций в отношении Азербайджана, поскольку у него есть задача способствовать миру.

«На протяжении нескольких месяцев на политическом поле Армении мы видим, что так называемый «западный сегмент», фактически направляемый со стороны власти, периодически снабжает наше общество ложной повесткой: говорит, что если мы сменим внешнеполитическую ориентацию, то это благоприятно отразится на карабахской проблеме. Они говорят, будто Запад готов поддержать нас в вопросах безопасности, демонизируют образ России и преподносят Запад в образе спасителя. А в контексте визита госпожи спикера и озвученных ею заявлений мы увидели, что имели дело с ложной повесткой, развиваемой нашими «придворными прозападниками»»,– пожаловался Суренянц, добавив, что в результате визита в армянском обществе появится определенный антифранцузский осадок.