Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани выступил за сохранение присутствия американских военных в стране для помощи в ликвидации террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), сообщает ТАСС.

«Мы полагаем, что нам нужны иностранные силы», — сказал он в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в воскресенье. «Уничтожение ИГ потребует еще некоторого времени», — отметил он. Вместе с тем Ирак, по словам премьера, не нуждается в боевых иностранных подразделениях внутри страны.

Глава правительства заявил о заинтересованности в том, чтобы установить с США такие же отношения, какие сложились у Вашингтона с Саудовской Аравией и другими государствами Персидского залива. «Я не считаю невозможным то, чтобы у Ирака были хорошие отношения [одновременно] с Ираном и США», — добавил он.