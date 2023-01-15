Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил планы бесплатных поставок российской сельхозпродукции бедным странам Африки, сообщает телеканал TRT.

Тем самым удастся сбалансировать нынешнюю ситуацию с вывозом зерновых с Украины, при которой на нуждающиеся в них африканские страны приходится всего 14% от общего объема экспорта.

«Турция стала страной, благодаря которой был решен вопрос с созданием зернового коридора, однако на этом наша миссия не завершена. Нашей целью является переработка российского зерна, которое бедным странам предложил направлять президент РФ Владимир Путин, и его поставки нуждающимся государствам Африки. К настоящему времени по зерновому коридору 44% сельхозпродукции было отправлено в Европу и 14% — в Африку. Мы дадим свой ответ, сбалансировав ситуацию поставками бедным африканским странам», — отметил Эрдоган.