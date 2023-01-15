Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16−18 января по приглашению президента Сингапура Халимы Якуб посетит эту страну с государственным визитом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Программа пребывания предусматривает проведение встреч и переговоров на высшем уровне — с президентом Сингапура, а также премьер-министром Ли Сянь Луном.

В повестку дня саммита включены «актуальные вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-сингапурских многоплановых отношений».

Особое внимание будет уделено углублению практического сотрудничества в торгово экономической, инвестиционной, инновационной и транспортно-коммуникационной сферах, а также в области государственного управления и подготовки высококвалифицированных кадров.

Готовится «солидный пакет двусторонних документов по вышеуказанным направлениям», отмечается в сообщении.

Президент Узбекистана также встретится с руководителями ведущих компаний Сингапура. Накануне визита состоится бизнес-форум деловых кругов двух стран.