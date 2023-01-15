Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает Zakon.kz.

В рамках визита Токаев проведет переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. Лидеры двух стран обсудят перспективы развития казахско-эмиратского стратегического партнерства, вопросы активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в приоритетных отраслях.

Президент Казахстана примет участие в работе саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби», а также проведет встречи с представителями деловых кругов.