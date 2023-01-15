Президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию в российской экономике как стабильную.

В интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин» он подчеркнул, что достигнутые показатели оказались лучше не только прогнозов противников России, но и ожиданий руководства страны.

«Ситуация в экономике стабильная, больше того, она гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали», — сказал президент, отвечая на вопросы журналиста. «В целом ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Скажу так аккуратно — если не хорошая», — добавил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что в РФ один из главных макроэкономических показателей — безработица — находится на историческом минимуме. «Инфляция ниже ожидаемой и имеет, что важно, тенденцию к сокращению. Полагаю, что по результатам первого квартала текущего года она от сегодняшних 11,9% может приблизиться к 5%. А это очень важный показатель для того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни людей и обеспечить их реальные доходы», — рассказал президент. Кроме того, по его словам, промышленное производство, сельское хозяйство, строительство в России также находятся на подъеме.