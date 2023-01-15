Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил казнь иранско-британского гражданина Алирезы Акбари, приговоренного в Иране к высшей мере наказания за шпионаж, сообщает Report.

Власти Ирана привели в исполнение смертный приговор в отношении бывшего заместителя министра обороны страны, который имел два гражданства. Ранее государственного деятеля обвинили в шпионаже в пользу британских спецслужб.

«ЕС в самой категоричной форме осуждает казнь в Иране иранско-британского гражданина Алирезы Акбари, вновь заявляет о своем несогласии с такой мерой наказания при любых обстоятельствах»,- указал Боррель в письменном заявлении.

Отметим, что ранее Британия отозвала своего посла в Тегеране.