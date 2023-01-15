Российский военный взорвал гранату и устроил пожар на территории части в Белгородской области, пишет 112.

14 января командир взвода, старший сержант совершил подрыв РГД-5 в расположении.

Площадь возгорания составила 450 кв.м. Из-за этого сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия. В результате взрыва, по предварительным данным, три военнослужащих погибли, 16 человек пострадали, еще восемь пропали без вести. Возбуждено уголовное дело, пишет издание.