Омбудсмен Азербайджана ответила на утверждения, содержащиеся в отчете организации «Human Rights Watch» за 2022 год.

Сабина Алиева заявила, что доклады и заявления, подготовленные международными неправительственными организациями, должны быть беспристрастными, справедливыми и свободными от двойных стандартов. Но, к сожалению, как всегда, «Human Rights Watch» продолжает предвзято относиться к Азербайджану, распространяя безосновательную и предвзятую информацию в социальных сетях, а также отражая такую безосновательную информацию в своих ежегодных отчетах.