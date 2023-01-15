Неизвестные боевики застрелили экс-депутата парламента Афганистана в Кабуле, сообщает газета Hasht-e Subh.
По их данным, Мурсаль Набизаде, являвшаяся парламентарием до прихода к власти радикального движения «Талибан», была убита в ночь на воскресенье в своем доме на востоке Кабула.
В результате нападения брат Набизаде также получил ранения, подробности о его состоянии не приводятся. Что могло послужить мотивом убийства экс-депутата, издание не сообщает.
Информацию о том, что произошло убийство, подтвердил секретарь полицейского управления Кабула Халид Задран. Он утверждает, что силы безопасности талибов начали расследование. Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за случившееся.
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