Неизвестные боевики застрелили экс-депутата парламента Афганистана в Кабуле, сообщает газета Hasht-e Subh.

По их данным, Мурсаль Набизаде, являвшаяся парламентарием до прихода к власти радикального движения «Талибан», была убита в ночь на воскресенье в своем доме на востоке Кабула.

В результате нападения брат Набизаде также получил ранения, подробности о его состоянии не приводятся. Что могло послужить мотивом убийства экс-депутата, издание не сообщает.

Информацию о том, что произошло убийство, подтвердил секретарь полицейского управления Кабула Халид Задран. Он утверждает, что силы безопасности талибов начали расследование. Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за случившееся.