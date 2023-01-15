Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-2D» успешно вывела на орбиту четырнадцать спутников для различных целей, сообщает Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлен в 11:14 по Пекинскому времени (в 07:14 по Баку) с космодрома Тайюань.

По данным корпорации, на орбиту отправились два спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Цилу-2» и «Цилу-3», использующие технологию радиолокационного синтезирования апертуры.

Также были выведены несколько спутников ДЗЗ серий «Цзилинь-1» и «Цзилинь-1 Гаофэнь-03D», оснащенных инструментарием для съемки земной поверхности в высоком разрешении, и ряд других аппаратов, разработанных китайскими предприятиями для различных целей.