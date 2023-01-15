Российская Федерация готовится объявить новую волну мобилизации с целью отправить на фронт до 500 тысяч человек. Решение может быть принято в течение ближайших нескольких недель, сообщает британская газета The Times.

Якобы к апрелю, когда погода станет более благоприятной, россияне хотят отправить на фронт до полумиллиона человек для «нового масштабного наступления».

«В российских региональных военкоматах идет серьезная подготовка, Кремль провел закрытый опрос. Граждане России озабочены войной, но они также не хотят мириться с поражением», — сказал изданию неназванный чиновник.