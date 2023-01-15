С 8 декабря 2022 года по 12 января 2023 года в Китае скончались 59938 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге сообщила глава медицинского управления при Национальной комиссии здравоохранения Китая (NHC) Цзяо Яхуэй, информирует Reuters.

Она отметила, что 5503 смерти были вызваны «дыхательной недостаточностью из-за COVID», а остальные скончавшиеся пациенты имели сочетания COVID-19 и других заболеваний.

В начале декабря Китай, самая населенная страна мира (около 1,4 млрд человек), отменил строгие карантинные мероприятия, которые действовали около трех лет и с тех пор число случаев заболевания увеличилось по всей стране, отмечает агентство.

Яхуэй утверждает, что пик госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в стране уже прошел.

Reuters пишет, что данные китайских властей о количестве умерших от COVID-19 «несовместимы» с длинными очередями в похоронных бюро и мешками для трупов, которые видели при выходе из переполненных больниц КНР.