Россия сыграла важную роль в нынешнем этапе урегулирования сирийского конфликта и продолжает оставаться частью процесса. Такое мнение в беседе с журналистами выразил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Россия сыграла важную роль в том, чтобы привести процесс урегулирования в Сирии к нынешнему уровню. Россия останется частью этого процесса. Мы продолжим искать поддержку российской стороны из-за важной роли в том, чтобы пройти эту дистанцию и привести процесс к нынешней точке», — отметил Калын, слова которого приводит ТАСС.