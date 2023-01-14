Еще несколько страниц документов с пометкой «секретно» были обнаружены в частном доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне (Делавэр). Об этом сообщил в субботу специальный советник главы государства по юридическим вопросам Ричард Саубер.

«Поскольку у меня есть доступ к секретной информации, я направился в Уилмингтон в четверг, чтобы помочь с передачей Минюсту документации, которую личный юрист президента обнаружил в среду. Когда я передавал ее сопровождающим меня сотрудникам Минюста, еще пять страниц с пометкой «секретно» были обнаружены в числе прилагающихся материалов, [то есть] всего шесть страниц», — говорится в его заявлении, которое опубликовал у себя в Twitter журналист газеты The Hill Бретт Сэмюэлс.