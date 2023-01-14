Сегодня в Ватикане глава Римско-католической церкви Папа Франциск принял верительные грамоты посла Азербайджана при Святом Престоле Ильгара Мухтарова.

На встрече посол Мухтаров передал приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой Папе Франциску и пригласил Папу посетить нашу страну.

Посол сказал, что отношения между Азербайджаном и Святым Престолом, основанные на взаимном уважении, за тридцатилетний период достигли большого прогресса.

Было отмечено, что открытие посольства Азербайджана в Ватикане является показателем того значения, которое придается двусторонним отношениям.

В ходе беседы Папа Франциск выразил признательность за приветствия и попросил передать приветствия президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Папа Римский с удовольствием вспомнил свой визит в Азербайджан в 2016 году по приглашению Ильхама Алиева и встречу с представителями религиозных общин в рамках визита. Он отметил, что его тепло встретили в Азербайджане, и у него остались хорошие впечатления от поездки.

Глава Римско-католической церкви поинтересовался ситуацией в регионе, подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение традициям мультикультурализма и толерантности, а также важность деятельности нашей страны в направлении содействия межрелигиозному и межкультурному диалогу.

Отметив эффективное сотрудничество между Святым Престолом и Фондом Гейдара Алиева, Папа Франциск сказал, что ряд исторических памятников человеческого значения, восстановленных Фондом в Ватикане, являются большими работами в области охраны культурного наследия. Отмечено, что эти проекты служат защите мирового культурно-исторического и религиозного наследия, развитию межкультурных и межрелигиозных отношений.

В свою очередь посол сказал, что проекты, реализуемые в Ватикане по инициативе первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, еще раз подтверждают традиционную роль Азербайджана как страны, приверженной мультикультурным ценностям.

Папа Франциск попросил посла передать азербайджанскому народу свои искренние приветствия и наилучшие пожелания.

Также Ильгар Мухтаров провел встречу с Государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролин.