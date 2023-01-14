Турция, продвигая «дипломатию беспилотников», вскоре может стать основным игроком на рынке БПЛА в Центральной Азии и усилить свое экономической и политическое влияние, пишет Forbes.

По данным издания, страны Центральной Азии импортируют «беспрецедентное» количество военных беспилотников с начала 2020-х годов, в том числе из Турции, России и Ирана. Анкара, в частности, экспортировала свой хорошо известный беспилотник Bayraktar TB2 в Кыргызстан и Туркменистан и достигла соглашения с Казахстаном о производстве беспилотников Anka-S.

Опрошенные Forbes эксперты считают, что Турция, вероятно, займет центральное место на рынке дронов в регионе, «потому что для нее это больше, чем просто военное сотрудничество». С помощью «дипломатии беспилотников» страна рассчитывает усилить политическое и экономическое сотрудничество с членами Организации тюркских государств (Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан). Так, например, байрактары склоняют чашу весов в пользу Кыргызстана в пограничном конфликте с Таджикистаном, отмечает издание.

Тем не менее, «дипломатия беспилотников» не лишена рисков, в частности она может спровоцировать ответные действия Китая, России и Ирана, указывает Forbes. «Столкнувшись с сильными возражениями Кыргызстана, Турция не смогла завершить продажу дронов Таджикистану, который затем обратился к Ирану и подписал сделку с Тегераном», — рассказал профессор Американского университета и старший научный сотрудник Института политики Орион Сулейман Озерен.

В то же время аналитик-исследователь Центра военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт отметил, что продажи TB2 Кыргызстану и Туркменистану являются явным признаком того, что «эти страны рассчитывают занять долю на рынке турецких беспилотников». «Вероятно, страны Центральной Азии сохранят открытую политику и будут приобретать дроны из разных стран, а также будут инвестировать в отечественные разработки БПЛА, как сегодня в Казахстане», — указал эксперт.

Основные экспортные беспилотники Турции — это Bayraktar TB2 и Bayraktar AKINCI, производства компании Baykar Makina. Они оснащены искусственным интеллектом, способны запускать крылатые ракеты и нести на себе до 1350 кг грузов. Компания ранее сообщала, что продает БПЛА на экспорт в 13 стран, однако список не уточняла. Defense News со ссылкой на источники ранее сообщал, что потенциальными покупателями Bayraktar являются Великобритания, Венгрия, Латвия, Литва, Саудовская Аравия, Босния и Герцеговина, Сербия, Словакия и Уругвай.