Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын считает, что санкционные меры, принятые Западом против России, оказались неэффективными.

Такое мнение он выразил в субботу иностранным журналистам.

«Меры, принятые к настоящему времени Западом против России, не были эффективными. Они не изменили действия России, а также не дали украинцам возможность одержать решительную военную победу. Так что нам делать? Дать этому продолжаться еще год, два, три?» — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Представитель Эрдогана обратил внимание на то, что «ожидаемого эффекта от санкций не произошло благодаря либо характеру российской экономики, ее управления, либо способности народа противостоять им».

«Я говорю о том, что если вы хотели изменить поведение России в этой войне, то не думаю, что это удалось. Да, мы понимаем, что в экономических санкциях есть смысл и логика. Однако если желаемый эффект был в том, чтобы загнать [президента РФ Владимира] Путина в угол, нанести удар по экономике, чтобы народ из-за страданий начал что-то вроде революции и сместил Путина, то и этого мы, очевидно, не наблюдаем», — сказал Калын.

Он добавил, что «Турция не станет присоединяться к антироссийским санкциям, поскольку они нанесут больше ущерба экономике Турции, чем самой РФ».

«Во-вторых, мы хотим продолжать играть роль посредника между сторонами в этой войне. Все, чего мы смогли добиться: зерновая сделка, обмен пленными, подходы в аспектах безопасности — все это произошло благодаря нашей позиции в отношении России», — сказал он.

Калын добавил, что Турция сохраняет равноудаленный подход к сторонам конфликта, но есть «и другие страны в Европе, в Персидском заливе, которые тоже общаются с РФ». Однако, по его словам, часть из них «более доверительно относится к российской стороне, а другая часть склонна задавать больше вопросов».

Это обусловлено «теми позициями, которые они заняли» по отношению к конфликту, отметил представитель президента Турции.