Турция предлагала США и ЕС рассмотреть при запуске газового хаба на турецкой территории рассмотреть возможность прокачки газа из Ирака и Ирана в Европу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя президента Турции Ибрагима Калына.

«У нас будет возможность включить [поставки газа в Европу] из Ирака, из Туркменистана через TANAP. Я даже предлагал некоторым европейским и американским коллегам, что в какой-то момент будет можно включить поставки газа из Ирана в эту энергетическую карту. Я знаю, что это может звучать слишком радикально, но почему бы и нет. Ситуация меняется, а энергия остается востребована», — отметил Калын.