В Азербайджане учреждена медаль «За отличие в службе в органах внутренних дел».

Президент Ильхам Алиев утвердил положение о медали Азербайджанской Республики «За отличие в службе в органах внутренних дел».

Медалями будут награждаться имеющие специальные звания сотрудники органов внутренних дел Азербайджана, отличившиеся в борьбе с преступностью, охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, образцово исполняющие свои обязанности в органах внутренних дел, достигшие высоких результатов в службе.

Медаль носится на левой стороне груди, если имеются другие ордена и медали Азербайджанской Республики, то после них.